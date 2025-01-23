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Движение Save Caspian Sea становится первым участником глобальной сети Blue Community из Центральной Азии

Казахстан Материалы 23 января 2025 17:52 (UTC +04:00)
Движение Save Caspian Sea становится первым участником глобальной сети Blue Community из Центральной Азии
Фото: Save the Caspian Sea

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АЛМАТЫ /Trend/ - Движение Save the Caspian Sea (Спасём Каспийское море) стало первой организацией из Центральной Азии, присоединившейся к глобальной сети Blue Community, которая занимается защитой и устойчивым управлением водными ресурсами, передает Trend.

Каспийское море, крупнейший замкнутый водоем мира, жизненно важный для более чем 270 миллионов человек в Казахстане, России, Туркменистане, Иране и Азербайджане, сегодня находится на грани экологической катастрофы. Изменения климата, загрязнение, многолетняя промышленная эксплуатация привели к быстрому обмелению, оголению дна, а также разрушению уникальной экосистемы и угрозе для жизни местных жителей.

Движение Save the Caspian Sea, основанное юристом по экологическому и климатическому праву Вадимом Ни, активно работает над поиском решений этих проблем. Кампания, начатая в декабре 2024 года, объединяет НКО, активистов и неравнодушных граждан для привлечения внимания к проблемам Каспия, внедрения устойчивых политик и практик и усиления программ по сохранению биоразнообразия для защиты Каспийского моря, его обитателей и жителей прибрежных областей.

"Blue Community – это уникальный международный консорциум экологических организаций и инициатив, который способствует глобальному сотрудничеству, повышает осведомленность о необходимости бережного отношения к водным ресурсам и стимулирует ответственное управление ими на местном и международном уровнях", – отметил Вадим Ни, основатель Save the Caspian Sea.

Сооснователь инициативы Blue Community Мод Барлоу поприветствовала нового участника: "Впервые в нашей сети появился участник из Азии. Это вдохновляет, ведь совместными усилиями мы можем изменить ситуацию и сделать мир лучше. Добро пожаловать, Save the Caspian Sea!"

Это партнерство открывает новую страницу в борьбе за сохранение Каспийского моря. С поддержкой международной сети Blue Community движение Save the Caspian Sea планирует усилить инициативы по привлечению внимания к экологической ситуации в регионе и мобилизовать поддержку для защиты этого уникального водоема.

Save the Caspian Sea стремится вовлечь миллионы людей по всему миру через глобальную информационную кампанию с использованием хештега #SaveTheCaspian. Через общественную поддержку движение стремится привлечь внимание лиц, принимающих решения, чтобы они предприняли реальные меры по сохранению критически важной экосистемы Каспийского моря.

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