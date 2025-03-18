Токаев поприветствовал итоги телефонных переговоров глав России и США по Украине

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал итоги телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине.

Как сообщает Trend, об этом заявил пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай.

"Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует итоги телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине.

Глава нашего государства считает, что лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения евразийской безопасности.

Ранее Президент Казахстана призывал все вовлеченные державы к началу переговорного процесса по Украине с целью выработки «формулы мира» и на саммите БРИКС поддержал мирный план Китая и Бразилии", - сказал Руслан Желдибай.