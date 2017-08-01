В Кыргызстане пешеходов, ставших причиной ДТП, будут наказывать

Президент Алмазбек Атамбаев накануне подписал решение Совета безопасности, согласно которому пешеходов, ставших причиной ДТП, будут привлекать к ответственности. Об этом сегодня журналистам сообщил секретарь Совета безопасности КР Темир Джумакадыров, передает КНИА «Кабар».

По его словам, 17 июня на заседании Совбеза рассматривалось три вопроса: комплекс мер, направленных на обеспечение дорожного движения; повышение эффективности по предупреждению ЧС и третий вопрос касательно стратегических объектов.

На сегодня все три решения подписаны.

«В ходе заседания Совбеза был представлен комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Он разрабатывался с участием всех соответствующих госорганов и гражданских активистов. Направлен на то, чтобы по шести направлениям провести работу в целях обеспечения дорожного движения. Это вопросы автоматизации, введение проекта «Безопасный город» в рамках Национальной программы «Таза коом». Кроме этого, есть ряд мер, которые требует автоматизации», - сказал Джумакадыров.

Как он отметил, кроме этого, есть управленческие меры, направленные техподразделения госорганов, которые так или иначе задействованы в обеспечении безопасности дорожного движения.

Помимо этого, по его словам, очень много изменений будет и на законодательном уровне. В первую очередь предлагается ужесточить наказание водителям, попавшим в ДТП в нетрезвом состоянии. Кроме этого, предлагается такой пункт, как публичное обвинение. То есть, если даже стороны-участники ДТП пришли к обоюдному согласию и друг к другу претензии не имеют, виновная сторона все равно будет привлекаться к ответственности путем публичного обвинения.

«Сейчас мы предлагаем ввести такие изменения, что если есть жертвы или виновный оставил место ДТП и так далее, в отношении него будет возбуждено уголовное дело по публичному обвинению. Стоит отметить, что также есть другие законодательные инициативы, которые позволят обеспечить безопасность на дорогах», - сказал Джумакадыров и отметил, что Совет безопасности также инициировал обязательное страхование авто.

Джумакадыров подчеркнул, что в комплексе мер также указано повышение ответственности пешехода. Очень много моментов, когда ДТП происходят по вине пешеходов.

Стоит отметить, что Совбез принял решение установить на больших трассах разделительные парапеты и в будущем при планировании строительства дорог в обязательном порядке учитывать их. И также будут обустроены школы, расположенные вдоль дорог. Там будут поставлены искусственные неровности, ограничители скорости, переходы, светофоры и так далее.