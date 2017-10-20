Сборная КР примет участие в чемпионате мира по панкратиону в Сочи

20 октября 2017 12:54 (UTC+04:00)

Национальная сборная Кыргызстана примет участие в чемпионате мира по панкратиону среди спортсменов всех возрастных групп в городе Сочи. Об этом заявил вице-президент федерации ММА и панкратиона КР Авазбек Доромбаев на пресс-конференции в агентстве «Кабар».

“Сегодня фактически уже сформирована команда. Думаю, на этом чемпионате сборная Кыргызстана по панкратиону покажет определенные результаты и займет призовые места”, - отметил Доромбаев.

Сообщается, что на сегодняшний день заявлено больше 16 кандидатов среди взрослых и юниоров. Но существует проблема финансирования, так как средства находит сама федерация. К примеру, на 10 спортсменов поездка в Сочи обойдется как минимум в 370 тысяч, что является большой суммой для федерации.

«На данный момент ведутся переговоры с авиакомпаниями по предоставлению билетов на ЧМ в Сочи, так как один только билет стоит 37 тысяч», - рассказали в федерации.

Отметим, чемпионат мира по панкратиону пройдет в городе Сочи (Россия) в спортивном комплексе «Адлер-Арена» с 25 по 29 октября 2017 года.

Azernews Newspaper
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