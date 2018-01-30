В Кыргызстане приостановлена добыча угля

В Кыргызстане на местрождении Кара-Кече в связи с холодами приостановлена добыча угля. Об этом агентству «Кабар» сообщил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов.

По его словам, в горах сейчас -45 градусов, из-за чего техника замерзла.

«Мы начнем добычу с 1 февраля. Работы были приостановлены 26 января на высокогорье. При этом, добыча продолжается в месторождениях ниже», - сказал он.

Рыскулов сообщил, что в стране нет дефицита твердого топлива, так как были подготовлены запасы, которые покроют потребность в холодные дни.

Отметим, что агентству «Кабар» ранее сообщили, что люди не могут найти уголь в Сокулукском районе. Причиной дефицита стала приостановка добычи угля на месторождении.

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