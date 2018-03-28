Кыргызстан и Израиль рассматривают возможность установления безвизового режима

28 марта 2018 15:11 (UTC+04:00)

Заместитель председателя парламента Кыргызстана Асель Кодуранова и руководитель депутатской группы дружбы парламента Кыргызстана по сотрудничеству с Израилем Ирина Карамушкина провели встречу с депутатом парламента Израиля, главой парламентской группы дружбы Израиль-Кыргызстан Ави Хассоном, передает ИА Кабар.

Встреча проходила в рамках рабочего визита израильского парламентария в Кыргызстан.

Кодуранова отметила, что в Кыргызстане воспринимают Израиль как дружественную и развитую страну. Она проинформировала представителя парламента Израиля о предпринимаемых в Кыргызстане реформах по развитию парламентской демократии и выразила готовность кыргызской стороны всестороннему и взаимовыгодному сотрудничеству.

В свою очередь Хассон отметил схожесть Кыргызстана и Израиля в том, что оба государства являются наиболее развитыми демократиями в своих регионах. Информируя о достижениях и лидирующих позициях Израиля в медицине, сельском хозяйстве, информационных технологиях и образовании он отметил возможность обмена опытом в данных сферах. Для достижения максимальных результатов в развитии двусторонних отношений израильская сторона подчеркнула важность открытия Посольства Кыргызстана в Израиле и отмены виз для туристов из данной страны. При этом особо отметил, что Израиль практически со всеми странами бывшего Советского союза имеет безвизовые режимы.

Со своей стороны Заместитель Торага выразила надежду, что данный визит послужит новым импульсом в налаживании межпарламентского диалога и активизации двусторонних отношений. В вопросе открытия посольства Кыргызстана в Израиле, Кодуранова сообщила, что данный вопрос находится на рассмотрении кыргызской стороны.

Депутат также отметила необходимость более тесного сотрудничества между Комитетами и группами дружбы Парламентов двух стран и передала слово Руководителю группы дружбы кыргызского парламента по сотрудничеству с Израилем Карамушкиной.

Принимая во внимание отсутствие торгово-экономических соглашений между Кыргызстаном и Израилем, Карамушкина подчеркнула важность наполнения двусторонней договорно-правовой базы и выработки новых аспектов сотрудничества. Данные действия помогут развить торгово-экономические связи двух стран – отметила Карамушкина. Также депутат отметила продуктивность сотрудничества Кыргызстана и Израиля в рамках международных организаций и выразила благодарность Израилю за поддержку кандидатуры Кыргызской Республики в Совет по правам человека ООН на 2016-2018 годы.

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