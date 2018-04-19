Депутаты парламента Кыргызстана выразили недоверие правительству страны

БАКУ /Trend/ - Парламент Кыргызстана выразил недоверия правительству страны во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым.

Об этом в четверг, в ходе заседания парламента Кыргызстана отметил председатель Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Канат Керезбеков, сообщает пресс-служба парламента.

Канат Керезбеков отметил, что Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту парламента принял решение выдвинуть вопрос о выражении недоверия правительству Кыргызстана на рассмотрение депутатов парламента.

По итогам голосования парламент принял постановление о выражении недоверия правительству Кыргызстана, за которое проголосовали 102 депутата.

В ближайшее время решение депутатов будет направлено президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, который в соответствии с законодательством имеет право либо принять решение об отставке правительства, либо не согласиться с решением депутатов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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