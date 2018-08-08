Десятки жителей Бишкека организовали пикет у мэрии

Несколько десятков жителей столицы Кыргызстана организовали пикет у входа в здание мэрии Бишкека, протестуя против выборов мэра столицы, в которых участвует один кандидат – представитель частного строительного бизнеса Азиз Суракматов, передает РИА Новости.

Согласно законодательству Кыргызстана мэров городов выбирают члены горкенеша (горсовета) тайным голосованием. Мэром города может стать гражданин Кыргызской Республики, имеющий высшее образование и стаж работы на государственной, муниципальной службе или в государственных учреждениях образования, здравоохранения или на руководящих должностях в организациях, учреждениях и частных хозяйствующих субъектах не менее 5 лет, свободно владеющий государственным кыргызским языком. На пост не могут претендовать граждане, ранее судимые за совершение преступления против государственной власти независимо от того, погашена или снята судимость, а также имеющие гражданство иностранного государства.

Участники акции, среди которых много молодежи и женщин с детьми, требуют отменить проведение выборов на безальтернативной основе и протестуют против кандидата, который, по их словам, в случае избрания будет иметь конфликт интересов. Они скандируют "Позор" и держат в руках плакаты, призывающие провести прямые выборы мэра столицы с участием жителей города.

Суракматову 47 лет, он владеет крупнейшими в Бишкеке строительными компаниями. Ранее он был депутатом парламента республики. В 2008-2010 годах возглавлял Бишкекский горсовет, работал в управлении Бишкекглавархитектуры. Ранее ряд правозащитных организаций Кыргызстана заявили о наличии конфликта интересов у владельца крупного строительного бизнеса, в случае если он будут избран на пост мэра столицы.

В среду около 10 утра началась внеочередная сессия Бишкекского горкенеша. В повестке дня сессии – выборы мэра столицы. В зале заседания присутствуют 42 из 45 депутатов. В настоящий момент идет подготовка к проведению тайного голосования.

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана в июле задержал бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова, в рамках уголовного дела о присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере в бытность Ибраимова директором транснациональной корпорации "Дастан" в 2011 году. В тот же день Ибраимов был отправлен в отставку.

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