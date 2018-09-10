В Бишкеке прошла кыргызско-китайская экономическая конференция

В государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке открылась международная кыргызско-китайская бизнес- конференция «Реализация совместных инвестиционных проектов в рамках стратегии экономического развития «Один пояс- один путь», передает "Кабар".

Для участия в форуме прибыла делегация из города Тяньцзинь (Китай). Состав китайской делегации состоит из бизнес-сообщества и представителей экономической сферы. В работе международной конференции приняли участие представители правительства КР, министерства экономики, БГК и агентства по продвижению и защите инвестиций КР.

Участники форума ознакомились с экономическим и торговым потенциалом двух стран. Более подробно участники обсуждали инвестиционный климат Кыргызстана, так как планируется создания кыргызско-китайского индустриального парка.

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