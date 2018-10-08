В Кыргызстане прошел первый саммит глав МВД стран Центральной Азии

8 октября 2018 14:20 (UTC+04:00)

В Чолпон-Ате Иссык-Кульской области Кыргызстана завершилось первое расширенное совместное совещание министров внутренних дел государств Центральной Азии – Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, сообщает ТаджикТА в понедельник.

"По итогам саммита главы МВД подписали ряд документов о совместной работе и взаимодействии", - сообщает МВД Кыргызстана.

Кроме того, министры внутренних дел Кыргызстана и Узбекистана подписали совместный план о взаимодействии в сфере борьбы с организованной преступностью, обмена опытом в сфере противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, взаимодействии в обеспечении общественного порядка и безопасности в приграничных районах.

По данным МВД Таджикистана, министр внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковник милиции Рамазон Рахимзода в своем выступлении затронул вопросы, касающиеся сотрудничества в борьбе с организованной транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, оружием, международным терроризмом, а также обеспечения общественного порядка в приграничных районах.

Участники совещания обсудили одну из наиболее значительных угроз в эпоху развития компьютерных технологий "Кибер-экстремизм" и "Кибер-терроризм". Министры отметили, что для совместного противодействия данным угрозам, особенно на региональном уровне, необходимо создание единой базы учета кибер-преступлений.

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