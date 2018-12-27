В социальных учреждениях Кыргызстана проживает более 2,4 тысячи человек

27 декабря 2018 16:42 (UTC+04:00)

В социальных стационарных учреждениях Кыргызстана проживают 2 тысячи 412 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

По его словам, в системе министерства 17 таких учреждений. Большая часть проживающих в них — лица с психоневрологическими диагнозами (1 тысяча 664 человека).

Он отметил, что строится республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Джалал-Абадского и Беловодского детских психоневрологических центров. В них создадут все условия для реабилитации детей.

Улукбек Кочкоров добавил, что 928 социальных работников оказывают помощь на дому более 10 тысячам одиноким, пожилым, лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям и семьям в трудной жизненной ситуации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Кыргызстане с января 2019 года начнут работать следственные судьи
Кыргызстан 11:30
В Кыргызстане создали комитет по развитию промышленности и предпринимательства
Кыргызстан 26 декабря 14:44
В Бишкеке за экологией будут следить с помощью дрона
Кыргызстан 25 декабря 12:55
В Кыргызстане предлагают ввести мораторий на добычу россыпного золота
Кыргызстан 24 декабря 11:47
Кыргызстан должен стать крупным производителем электроэнергии в регионе - президент
Кыргызстан 22 декабря 11:31
В Кыргызстане с начала года экспорт молочных продуктов вырос в два раза
Кыргызстан 21 декабря 16:54
Лента новостей
Таиланд заинтересовался российскими вертолетами "Ансат", Ми-171А2 и Ка-32
Россия 18:05
В Китае за пять лет спасли десятки тысяч памятников культуры
Китай 18:04
Мэр Вашингтона призвала Трампа прекратить "шатдаун"
США 18:00
Президент Австрии призвал к принятию единого миграционного законодательства в Европе
Европа 17:57
Объем поставок смартфонов Huawei по итогам 2018 года достиг рекордного уровня
ИКТ 17:51
Сын короля возглавит новое космическое агентство Саудовской Аравии
Арабские страны 17:51
АКРА: Нынешнее снижение цен на нефть связано с общей ситуацией в глобальной экономике
Финансы 17:49
В Азербайджане за браконьерство задержано 20 иностранцев
Происшествия 17:40
Назван лучший спортсмен Европы
Спорт 17:37