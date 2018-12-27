В социальных учреждениях Кыргызстана проживает более 2,4 тысячи человек

В социальных стационарных учреждениях Кыргызстана проживают 2 тысячи 412 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

По его словам, в системе министерства 17 таких учреждений. Большая часть проживающих в них — лица с психоневрологическими диагнозами (1 тысяча 664 человека).

Он отметил, что строится республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Джалал-Абадского и Беловодского детских психоневрологических центров. В них создадут все условия для реабилитации детей.

Улукбек Кочкоров добавил, что 928 социальных работников оказывают помощь на дому более 10 тысячам одиноким, пожилым, лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям и семьям в трудной жизненной ситуации.

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