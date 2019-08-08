Погранслужба Кыргызстана усилила меры безопасности в связи с ситуацией в стране

8 августа 2019 08:30 (UTC+04:00)

Погранслужба Киргизии приняла дополнительные меры безопасности в связи с обострением ситуации в стране, где в среду произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Об этом ТАСС, как передает Trend, сообщила в четверг руководитель отдела по связям с общественностью киргизской Государственной пограничной службы Гульмира Борубаева.

"Охрана государственной границы осуществляется в штатном режиме. Мы повысили меры собственной безопасности", - сказала она. По словам Борубаевой, пропуск граждан и транспортных средств через границу ведется в штатном режиме.

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