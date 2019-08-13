В Госкомитете Нацбезопасности Кыргызстана заявили, что Атамбаев готовил госпереворот

13 августа 2019 09:51 (UTC+04:00)

Задержанный 8 августа бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готовил в республике государственный переворот. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Бишкеке глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Атамбаев планировал совершение в стране государственного переворота", - сказал он. По словам Опумбаева, экс-президент специально во время операции по его задержанию использовал для защиты женщин и детей, чтобы использовать информацию о ранении мирных граждан как фактор для свержения власти. "Атамбаев готовился к этому", - сказал он.

По словам Опумбаева, боец спецназа при штурме резиденции Атамбаева был убит из оружия экс-президента.

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