Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа

Бишкекский городской суд оставил экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 августа, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее, 8 августа, Первомайский районный суд столицы заключил бывшего главу государства под стражу в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности сроком до 26 августа. Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев во вторник обжаловал это решение в вышестоящей инстанции - Бишкекском горсуде. Коллегия горсуда в пятницу провела выездное заседание в здании Госкомитета Нацбезопасности республики.

"Мера пресечения экс-президента оставлена прежней. Он под стражей до 26 числа. Мы считаем это очередное решение незаконным", - заявил адвокат.

Бывшему главе Кыргызстана вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Всего он проходит обвиняемым по 12 уголовным делам, среди которых - убийство, организация массовых беспорядков, коррупция и другие.

Спецслужбы Кыргызстана 7 августа начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Кыргызстана Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.

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