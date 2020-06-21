В Кыргызстане выявлено еще 170 новых случаев заболевания COVID-19
В Кыргызстане на 21 июня выявлено еще 170 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев.
По его данным, в городе Бишкек выявлено 56 случаев, в Чуйской области - 43, город Ош – 14, Ошская область – 22, Иссык-Кульская область – 15, Джалал-Абадской области – 19, в Баткенской области – 1.
Всего в Кыргызстане зарегистрирован в общем 3 тыс. 151 пациент с диагнозом COVID-19.
Замминистра отметил, что за сутки от коронавируса умерли еще два человека, выздоровели 30 человек. Общее число выздоровевших достигло 2 011 человек.
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