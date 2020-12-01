За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 371 новых случая коронавируса

Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 371 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в Республиканском штабе, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Всего за весь период зарегистрировано 73 тыс. 178 случай COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровел 562 пациент, всего за весь период выздоровели 64 тыс. 711 человек.

Кроме того, за сутки в стране проведено 3 тыс. 765 ПЦР-анализов.