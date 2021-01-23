В Кыргызстане за 2020 год больше всего подорожали растительное масло, картофель и сахар

В январе-декабре 2020 года (по сравнению с декабрем предыдущего года) в Кыргызстане цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в целом по республике повысились на 17,6%, передает Trend со ссылкой на Kabar.

При этом наибольшее повышение цен отмечалось на чеснок - в 1,7 раза, пищевые растительные масла - на 49,0%, картофель - на 48,4%, сахар-песок - на 31,2%, свежее мясо - на 26,3%, куриные яйца - на 23,6%, свежие фрукты - на 17,6%, гречневую крупу - на 16,7%, муку - на 16,1%, макаронные изделия - на 13,7%, свежие овощи - на 10,3%, мед натуральный - на 7,8%, копченую рыбу - на 7,1%, безалкогольные напитки - на 6,3%, рис - на 5,7%, пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности - на 5,1%, хлеб - на 4,0% и сыры - на 3,8%.

В то же время в целом за истекший год снизились цены на пшено - на 7,2%, бисквитные торты - на 3,4%, замороженную рыбу - на 3,1%, соль - на 1,5% и куриные окорочка - на 1,4%.

В декабре истекшего года по сравнению с предыдущим месяцем цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в целом по республике повысились на 3,9%.

Наиболее значительное повышение цен наблюдалось на картофель - на 15,0%, пищевые растительные масла - на 12,7%, печень говяжью - на 10,3%, куриные яйца - на 9,4%, другие животные и растительные жиры - на 7,3%, разливное молоко - на 5,3%, баранину - на 3,8%, говядину - на 3,7%, конину - на 3,3%, замороженную рыбу - на 2,9%, длинозерный рис - на 2,1%, сметану - на 2,0% и сахар-песок - на 1,3%.

Наряду с этим снизились цены на мед натуральный на 2,3%, мясной экстракт на 1,6%, соль на 1,3%, бисквитные торты на 1,1%, макаронные изделия и пшено на 0,1%.