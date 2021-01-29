В Кыргызстане наблюдается снижение процентных ставок на кредиты - Нацбанк

В Кыргызстане наблюдается снижение процентных ставок на кредиты. Об этом сообщает Национальный банк страны, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Так, отмечается, что ставки по кредитам имеют тенденцию снижения: за январь-ноябрь 2020 года средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте снизилась на 1,3 п.п. до 16,2 %, по кредитам в иностранной валюте – на 0,4 п.п. до 9,3 %.

При этом отмечалось небольшое увеличение доли просроченных кредитов и пролонгированных кредитов по отношению к кредитному портфелю (по итогам ноября 2020 года составила 2,6 % (+0,8 п.п. с начала года) и 14,1 % (+11,5 п.п. с начала года) соответственно).

Кроме того, сообщается, что денежно-кредитные условия в целом не претерпели существенных изменений. Краткосрочные ставки денежного рынка приблизились к учетной ставке Национального банка и продолжают колебаться в пределах установленного процентного коридора. Активность участников денежного рынка повысилась в коротком сегменте, главным образом, по операциям на открытом рынке.

Сохраняется поступательный рост кредитования экономики и расширение депозитной базы банков.