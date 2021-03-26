Кыргызстан будет поставлять уголь в Узбекистан. Об этом журналистам сообщил министр энергетики и промышленности страны Кубанычбек Турдубаев, говоря об итогах 9-го кыргызско-узбекского межправсовета, прошедшего в Ташкенте, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, узбекская сторона выразила заинтересованность по поставкам угля из Кыргызстана.

«Мы составили списки и сведения по нашим угледобывающим компаниям. Мы сейчас обсуждаем возможности, объемы, логистику доставки и цену», - сказал он.

Турдубаев отметил, что узбекская сторона выразила желание импортировать ежегодно 600 тыс. тонн угля.

«Мы им дали информацию по 21 нашим месторождениям», - дополнил министр.

Кроме того, глава Минэнерго сообщил, что были обсуждены вопросы поставки нефтепродуктов с целью загрузки нефтеперерабатывающих заводов Кыргызстана.