На территории Кыргызстана больше нет военной техники и военных таджикской стороны
БАКУ/Trend/ - На территории Кыргызстана больше нет военной техники и военных таджикской стороны.
Об этом агентству Кабар сообщил полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев, сообщает Trend.
Он уточнил, что сейчас в приграничной территории Баткенской области установлены блок посты.
«Мы ещё не возвращаем эвакуированных граждан домой. Сейчас проводятся мероприятия по безопасности, после чего граждане смогут вернуться в дома», - сказал он.
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