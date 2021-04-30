БАКУ/Trend/ - На территории Кыргызстана больше нет военной техники и военных таджикской стороны.

Об этом агентству Кабар сообщил полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев, сообщает Trend.

Он уточнил, что сейчас в приграничной территории Баткенской области установлены блок посты.

«Мы ещё не возвращаем эвакуированных граждан домой. Сейчас проводятся мероприятия по безопасности, после чего граждане смогут вернуться в дома», - сказал он.