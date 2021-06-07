С начала года в Кыргызстане бензин подорожал на 41%

С начала 2021 года в Кыргызстане цены на бензин марки АИ-92 выросли на 41% или 14,7 сомов. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК), передает Trend со ссылкой на Кабар.

Отмечается, что рост по дизельному топливу – с 36,1 сомов за литр в январе до 46,1 сомов на начало июня 2021 года, т.е. на 10 сомов или на 28%.

Рост отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов с начала 2021 года обусловлен общемировым восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты.

Несмотря на сложную ситуацию с повышением отпускных цен и ограниченностью ресурса в Российской Федерации нефтетрейдеры продолжают бесперебойно обеспечивать республику необходимыми объемами ГСМ и придерживаться социальнориентированной политики ценообразования.

По предварительным данным за период с января по май 2021 года в Кыргызстан было импортировано 557,7 тыс. тонн нефтепродуктов, из них бензины – 336,7 тыс. тонн, дизтопливо – 221,0 тыс. тонн.