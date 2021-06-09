В Бишкеке начался второй этап вакцинации от COVID-19. Об этом на брифинге сообщила заведующая отделом организации медицинской помощи и электронного здравоохранения мэрии Бишкека Бакытбюбю Шамырканова, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По ее данным, всего вакцинацию от COVID-19 в столице прошли 21 тыс. 423 горожанина, из них второй дозой привито 14 тыс. 334.

Всего из всех горожан получивших вакцину 2 тыс. 881 медицинский работник, 891 сотрудник сферы образования, 1 тыс. 79 государственных служащих, 5 тыс. 385 горожан в возрасте старше 65 лет и 384 представителя правоохранительных органов.

«По собственной инициативе привито 10 тыс. 357 горожан, из них 446 имеют хронические заболевания»,- сказала она.

Также Шамырканова напомнила, что прививочный кабинет в городской поликлинике для студентов работает с 15:00 до 23:00 часов.

«С адресами других прививочных пунктов в столице можно ознакомиться на официальном сайте мэрии Бишкека и на ее страницах в социальной сети»,- отметила завотделом.

В свою очередь, по всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(312) 546521, 0(312) 546104.

Напомним, ранее МЗСР КР сообщал, что вакцинация пройдет в 3 этапа.

Так, согласно рекомендациям научно-технических экспертов по иммунизации, Минздравом были определены приоритетные группы населения для вакцинации.

Таким образом, на первом этапе планировалось вакцинировать медицинских работников с очень высоким риском заражения, работающих в красных зонах, врачей ГСВ, ЦСМ, врачей скорой помощи и тд. А также социально-демографические группы с высоким риском тяжелых форм заболевания, вакцинаторов, преподавателей, сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, работников сфер услуг, торговли и общепита.

На втором этапе – лиц в возрасте 60 лет и старше. Лиц моложе 60 лет с клиническими факторами риска и хроническими заболеваниями, и социально-уязвимых слоев населения.

На третьем этапе – остальные слои населения.