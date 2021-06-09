Минсельхоз Кыргызстана обнародовал данные по экспорту

С начала года было экспортировано из Кыргызстана 263 тыс. 881,85 тонн сельхозпродукции, саженцы – 684 тыс. 397 штук и 52 тыс. 775,9 кубометров пиломатериалы, сообщает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает Минсельхоз, вся продукция полностью соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям страны назначения.

Так, из них:

- семена – 1 тыс. 66 тонн;

- саженцы - 684 тыс. 397 шт.

- зерновые – 38 тыс. 556 тонн;

- овощи – 113 тыс. 543 тонн;

- картофель – 14 тыс. 340 тонн;

- бахчевые – 1 тыс. 400 тонн;

- фрукты – 19 тыс. 137 тонн;

- сухофрукты – 28 тыс. 469 тонн;

- орехи – 20 тыс. 132 тонн.

- и прочие промышленные товары – 25 тыс. 756,85 тонн.

«Сельскохозяйственная продукция растительного происхождения, в основном, вывозилась в страны ЕАЭС и в третьи страны. Был осуществлен досмотр товаров, отбор образцов вывозимого продукта, произведено ознакомление с условиями транспортировки и соблюдения правил хранения, в соответствии Единым карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС», - говорится в сообщении.