В Кыргызстане за 5 месяцев уровень инфляции составил 4,8%

В январе-мае 2021 года (по сравнению с декабрем 2020 года) прирост потребительских цен и тарифов (инфляция) в целом по Кыргызстану составил 4,8%. Об этом на пресс-конференции в Нацстаткоме сообщила завотделом сводных работ и распространения статинформации Чинара Турдубаева, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По ее данным, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 6,8%, алкогольные напитки и табачные изделия на 6,5%, непродовольственные товары на 3%, тарифы на услуги, оказываемые населению на 1,1%.

«В наибольшей мере за этот период повысились цены на картофель - на 33,9%, сахар-песок – на 20,6%, пищевые растительные масла – на 19%, баранину – на 14,2%, яйца куриные – на 13%, свежие овощи – на 12%, свежие фрукты – на 9,6%, рыбу – на 5,1% и хлеб – на 2,8%», - проинформировала она.