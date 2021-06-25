В Кыргызстане у 71,2% населения имеются антитела к COVID-19

В Кыргызстане, по данным на 1 апреля, 71,2% населения имеют антитела к COVID-19. Об этом на пресс-конференции в агентстве Кабар сообщил руководитель РНПЦ по контролю вирусных инфекций при НПО «Профилактическая медицина», д.м.н. Зуридин Нурматов, передает передает Trend.

По его словам, это не говорит о том, что рост заболевания должен понизиться.

«28% не имеют антител, это, примерно, 1 млн 800 тыс. человек. По нашим данным, у 50% зараженных коронавирусной инфекцией болезнь протекает бессимптомно. Тогда делим количество граждан, не имеющих антитела, на два, получается 900 тыс. населения. Сегодня, возможно, они могут заразиться одновременно. Так что, нет причин для успокоения. Люди продолжают проводить тои, ездить как в селедке в общественном транспорте, все это - пути распространения», - сказал он.

Он отметил, что большую проблему также вызывают антипрививочники, которые не верят в безопасность вакцин, а верят фейковым новостям.