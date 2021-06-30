EБРР прогнозирует Таджикистану и Кыргызстану наиболее высокий рост экономики в ЦА

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует постепенный рост экономики стран Центральной Азии в этом и следующем годах, сообщает Trend со ссылкой на Азия плюс.

В новых оценках международного института отмечается, что в 2020 году экономика стран Центральной Азии сократилась в среднем на 0,8%, что является самым низким показателем среди всех регионов.

ЕБРР работает в более чем 30 странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии, а также в Южном и Восточном Средиземноморье.

Наиболее высокий рост в Центральной Азии прогнозируется в Кыргызстане и Таджикистане – 6,6% и 6,5% по итогам 2021 года соответственно. Эти оценки аналитики ЕБРР, в первую очередь, обосновывают восстановлением объема денежных переводов и, соответственно, увеличением потребления в этих двух странах.

Однако из-за «политических рисков и проблем, связанных с инвестиционным климатом в результате временного поглощения властями «Кумтора» (крупнейший золотоносный рудник Кыргызстана, - прим. ред.) и усиления проверок и давления со стороны регулирующих органов на средний бизнес» в 2022 году ожидается замедление экономического роста в этой стране до 4,6%.

Таджикской экономике в 2022 году прогнозируется рост на уровне 6%.

Рост экономики Узбекистана прогнозируется в 2021 году на уровне 5,6%, а в 2022 году – 6%, «поскольку ожидается восстановление частного потребления и инвестиций».

Экономика Туркменистана «из-за нехватки данных» оценивается на основе прогнозов Международного валютного фонда: 4,6% и 3,8% в 2021 и 2022 годах соответственно.

Наиболее развитой экономике Центральной Азии - Казахстану в 2021 году предрекают рост на уровне 3,6% в 2021 году и 3,8% в 2022 году, «чему будут способствовать более высокие цены на нефть, бюджетные стимулы и восстановление частного потребления».

При этом, «сохраняются значительные риски, в том числе связанные с распространением инфекции Covid-19».

В Монголии, которая тоже по методологии ЕБРР причисляется к региону «Центральная Азия», ожидается в 2021 году экономический рост на уровне 6,3%, а в 2022 году – 6% «благодаря спросу Китая на основные экспортные товары Монголии».