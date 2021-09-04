Компания из ОАЭ заинтересована в инвестировании в строительство солнечных электростанций в Кыргызстане

Представители Министерства энергетики и промышленности КР и энергетических компаний встретились с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Отмечается, что на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере энергетики. Кыргызская сторона также предоставила информацию об энергетических проектах в стране.

В ходе встречи представители ОАЭ отметили, что Кыргызстан обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии. Также было отмечено, что MASDAR заинтересован в инвестировании в солнечные электростанции. Следует отметить, что эта компания вложила в строительство солнечной электростанции в Узбекистане ​​$ 110 000.

По итогам встречи было предложено подписать меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики двух стран. Сейчас стороны работают над подготовкой проекта документа.