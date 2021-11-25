В Кыргызстан поступили 115 тыс. доз вакцины Moderna, переданные Францией

В Кыргызстан сегодня, 25 ноября, осуществлена поставка 115 тыс. 200 доз вакцин компании Moderna (мРНК-1273) по линии инициативы COVAX, в которую входят 172 страны по всему миру.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, вакцины были пожертвованы правительством Франции, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В мероприятии по передаче вакцин приняли участие министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев, заместитель министра Улук Бек Бектурганов, заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов, постоянный координатор ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело, посол Франции в Кыргызстане Франсуа Делаусс, представитель ВОЗ в Кыргызстане Артыкова Назира, руководитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане-Кристин Жольм.

«Из-за пандемии COVID-19 Кыргызстан, как и все страны мира, столкнулась с масштабным кризисом в области здравоохранения. Сегодня, к нам поступила партия вакцин компании «Модерна» по линии инициативы COVAX. Мы все должны осознать, что вакцинация – один из самых эффективных методов борьбы с COVID-19 и пройти вакцинацию. Уверен, что совместными усилиями мы сможем противостоять пандемии коронавирусной инфекции. Я выражаю благодарность Правительству Франции и всем нашим партнерам по развитию, оказывающих нам посильную помощь в борьбе с COVID-19», - сказал Бейшеналиев.

Как отметил посол Франции Франсуа Делаусс, из чувства солидарности и с целью внесения вклада в ускорение вакцинации во всем мире Правительство Франции поставило приоритетом делиться вакцинами против COVID-19.

«Франция приняла активное участие в реализации поставленной стратегии и выразила приверженность предоставить в качестве пожертвования 120 миллионов доз вакцин до конца июня 2022 года; 67 миллионов из которых уже были отправлены. Франция является третьим большим донором доз среди стран Большой Семерки после Соединенных Штатов Америки и Японии. Большая часть пожертвований Франции проходят через многосторонний канал, воплощенный в механизме COVAX, который объединяет несколько ключевых партнеров, таких как Глобальный альянс за вакцинацию и иммунизацию (ГАВИ) и ЮНИСЕФ, с целью обеспечения эффективного и справедливого глобального распределения, одобренного ВОЗ. В этом контексте Французская Республика рада была ответить на официальный запрос от кыргызского руководства и безвозмездно предоставить своему другу и партнеру - Кыргызской Республике - 115 200 доз вакцины «Модерна», - сказал он.

«Я хочу поблагодарить всех и каждого медицинского работника, который не только сражается с вирусом на передовой, но также продолжает играть ключевую роль в оказании помощи в сопротивлении «инфодемии» КОВИД-19, постоянно делясь фактами о вакцинации и призывает население к вакцинации. Нашей целью было вакцинировать как минимум 10% населения каждый страны к сентябрю 2021 года. Кыргызстан достиг эту цель. Наша следующая цель – вакцинировать 40% к концу года. Достижение этого результата поможет приблизить нас к коллективному иммунитету», - отметил постоянный координатор ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело.

Данной вакциной будут прививать всех желающих по достижению 18 лет. Интервал между 1-й и 2-й дозами должен составлять 28 дней.