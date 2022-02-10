В 2021 году темпы экономического роста Кыргызстана составили 3,6% - МЭК КР

Главным результатом социально-экономического развития Кыргызстана в 2021 году стал положительный темп роста ВВП. Об этом было сказано на коллегии Министерства экономики и коммерции (МЭК) по итогам работы за 2021 год, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По словам первого заместителя министра Сейилбека Урустемова, объем валового внутреннего продукта сложился в сумме 723,1 млрд сомов, а реальный темп роста составил 103,6 %.

«Общий объем совокупных доходов республиканского бюджета достиг 187,4 млрд сомов. Рост доходов в сравнении с соответствующим показателем 2020 года составил 53 млрд сомов или 139,2% благодаря фискализации и выводу экономики из тени», - сказал он.

Замминистра напомнил, что в 2021 году в ЗАО «Кумтор Голд Компани» введено временное внешнее управление. «Предприятие продолжило работу по производству золота и показало устойчивость производственных процессов, несмотря на все трудности», - подчеркнул он.

Кроме этого, Урустемов отметил, для улучшения доступности кредитов малому и среднему бизнесу проведена капитализация коммерческих банков с государственной долей участия «Айыл банк» и «РСК банк» дополнительно на 4 млрд сомов. Были созданы Венгерско-Кыргызский Фонд развития (200 млн долларов) и Узбекско-Кыргызский Фонд развития (50 млн долларов).