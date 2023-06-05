Кыргызский импорт грузовых автомобилей вырос более чем вдвое

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане с января по март 2023 года более чем в два раза вырос импорт грузовых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Trend.

Согласно статистическим данным Кыргызстана, в первом квартале 2023 года страна импортировала 2 184 грузовых автомобиля, что в 2,2 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года (980 грузовых автомобилей).

Стоимость импорта в первом квартале 2023 года составила 20,4 миллиона долларов, что на 91 процент больше, чем 10,6 миллиона долларов в январе-марте 2022 года.

В январе-марте текущего года Кыргызстан в основном импортировал грузовые автомобили из следующих стран:

Литва – 984 грузовых автомобиля на сумму 2,6 миллиона долларов;

Южная Корея – 619 грузовых автомобилей на сумму 1,8 миллиона долларов;

Китай – 236 грузовых автомобилей на сумму 7,7 миллиона долларов;

Германия – 119 грузовых автомобилей на сумму 397 500 долларов;

США – 60 грузовых автомобилей на сумму 1,8 миллиона долларов;

Польша – 29 грузовых автомобилей на сумму 66 100 долларов;

Россия – 29 грузовых автомобилей на сумму 648 700 долларов;

Швеция – 18 грузовых автомобилей на сумму 122 700 долларов;

Казахстан – 16 грузовых автомобилей на сумму 649 500 долларов.

Отметим, что в первом квартале 2023 года Кыргызстан также импортировал 30 871 легковой автомобиль, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (6 999 легковых автомобилей).