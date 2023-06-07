В Кыргызстане вырос объем добычи сырой нефти

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2023 года в Кыргызстане было добыто 97 800 тонн сырой нефти, сообщает Trend.

Согласно статистическим данным Кыргызстана, в отчетный период добыча сырой нефти выросла на 4,3 процента по сравнению с 93 800 тоннами, добытыми с января по апрель 2022 года.

В апреле текущего года в Кыргызстане было добыто 25 000 тонн сырой нефти, что на 9,6 процента больше показателей 2022 года (22 800 тонн).

В целом в январе - апреле 2023 года производство металлических руд в Кыргызстане увеличилось на 17,5 процента, объем добычи прочих полезных ископаемых - на 7,6 процента, добыча сырой нефти, природного газа - на 4,6 процента, а добыча каменного угля и бурого угля (лигнита) - на 3,3 процента .

Напомним, что в 2022 году добыча сырой нефти в Кыргызстане составила 295 100 тонн, что на 7 процентов больше по сравнению с объемом, добытым в 2021 году (275 700 тонн).

Большая часть нефти (283 300 тонн) была добыта в Джалал-Абадской области. Объем добычи увеличился на 8 процентов по сравнению с 263 300 тоннами в 2021 году.

В Баткенской области, втором по величине нефтедобывающем регионе страны, добыча сырой нефти в 2022 году составила 11 800 тонн, что немного ниже по сравнению с 12 100 тоннами, добытыми в 2021 году.