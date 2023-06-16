Кыргызстан увеличил экспорт золота в швейцарию

В апреле 2023 года из Кыргызстана было отправлено в Швейцарию 598 кг 30,5 г золота, следует из данных Национального комитета по статистике Кыргызстана, представленных в бюллетене о взаимной и внешней торговле за первые четыре месяца 2023 года, передает Trend.

Согласно информации, за январь-март в Швейцарию было доставлено 645 кг 255,3 г золота. В обновленном бюллетене указано, что с января по апрель общий объем экспорта драгоценных металлов в эту страну увеличился до 1 т 243 кг 285,8 г, что составляет прирост в 90%.

Общая стоимость золота, проданного Швейцарии за эти четыре месяца, составляет 78 млн 223,9 тыс. долларов США, что в среднем равно 62,9 доллара за 1 г или 1956,9 доллара за унцию.