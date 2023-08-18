Кыргызстан предложил китайским компаниям принять участие в строительстве ГЭС в стране

БАКУ /Trend/ - В ходе форума "Тянь-Шань", который был организован в рамках мероприятия "EXPO Китай-Евразия: товары и торговля 2023" в китайском городе Урумчи, председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров поделился информацией о потенциале гидроэнергетики в Кыргызстане и предложил китайским предпринимателям инвестировать в эту отрасль, передает Trend.

Он выразил уверенность, что реализация энергетических проектов, с возможностью дальнейшего экспорта экологически чистой зеленой электроэнергии в Китай, особенно в СУАР, будет выгодной для обеих стран. В своем заключении он пригласил компании из Китая рассмотреть возможность участия в строительстве гидроэлектростанций, а также солнечных и ветряных электростанций в Кыргызстане.

Важно отметить, что форум "Тянь-Шань" проводится в рамках выставки "EXPO Китай-Евразия: товары и торговля 2023", которая в настоящее время проходит в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики (СУАР КНР).