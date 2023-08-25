В Минске состоялось заседание кыргызско-белорусской межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - В столице Беларуси Минске прошло одиннадцатое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Беларусью. Заседание проходило под председательством заместителя председателя кабинета министров Кыргызстана Бакытом Торобаевым и заместителем премьер-министра Республики Беларусь Анатолием Сиваком, передает Trend.

Как передает Trend, на встрече были обсуждены перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В повестку дня включены вопросы сотрудничества в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, агропромышленном комплексе и межрегиональном сотрудничестве.

Заместитель председателя кабмина Кыргызстана отметил, что важную роль в развитии сотрудничества играют взаимные визиты и высокоуровневые встречи, а также реализация подписанных документов и достигнутых договоренностей.

Кыргызстан и Беларусь также сотрудничают на международных площадках, предоставляя взаимную поддержку по важным вопросам.

В связи с этим зампред кабмина передал личное послание президента Кыргызской Республики президенту Республики Беларусь с приглашением на заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое запланировано на 13 октября в Бишкеке.

В рамках заседания было решено создать Рабочие группы по промышленности и транспорту с целью реализации совместных инфраструктурных проектов и укрепления сотрудничества в указанных областях.

Также было предложено рассмотреть возможность увеличения числа мест на бюджетных отделениях в ведущих вузах Беларуси в сфере образования.

В ходе заседания выражена заинтересованность в работе над вопросом восстановления прямого регулярного авиасообщения между Кыргызстаном и Беларусью по маршруту Бишкек - Минск для укрепления контактов между странами.

Отмечен потенциал сырьевой базы в Кыргызстане для развития промышленной кооперации и недропользования, что предоставляет возможности для создания предприятий с локальным производством продукции. Стороны выразили готовность к обмену технологиями и опытом, а также организации совместных производств в различных секторах.

Сотрудничество в подготовке профессиональных кадров для железнодорожной отрасли также стало частью обсуждений.

Беларусь выразила интерес к устойчивой поставке овощей и фруктов из Кыргызстана.

Предложение провести Форум регионов было выдвинуто кыргызской стороной, чтобы укрепить межрегиональное взаимодействие между областями двух стран.

Стороны отметили положительное развитие сотрудничества между Джалал-Абадской областью Кыргызской Республики и Гродненской областью Республики Беларусь.