Кыргызстан рассчитывает на рост товарооборота с Азербайджаном - посол

БАКУ /Trend/ - С 2021 года двусторонние отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном вышли на траекторию устойчивого развития, повысились динамика и уровень двусторонних контактов.

Об этом сказал в интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

По словам посла, согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном в январе-июле 2023 года вырос в 4,85 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кыргызский импорт из Азербайджана в январе-июле 2023 года составил 19,437 миллиона долларов, что в 18,59 раза больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (1,045 миллиона долларов).

Дипломат подчеркнул, что по-прежнему существует большой потенциал для дальнейшего развития экономических отношений между странами. Он также сказал, что по итогам 2022 года экспорт из Кыргызстана в Азербайджан увеличился в 1,3 раза и составил 5,7 миллиона долларов, в то время как импорт сократился в 1,8 раза до 3,1 миллиона долларов США.

Кайрат Осмоналиев также отметил, что посольство проделало работу по запуску прямого рейса Баку-Бишкек, который впервые после семилетнего перерыва был выполнен "Азербайджанскими Авиалиниями" (AZAL) 22 июля.