Планируется политически поддержать создание мультитрастового фонда СПЕКА - Канат Абдрахманов

БАКУ /Trend/ - Планируется политически поддержать инициативу по созданию мультитрастового фонда СПЕКА.

Об этом сказал во вторник Trend заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Канат Абдрахманов.

"Сейчас основной упор делается на расширение экономического сотрудничества. В этом контексте планируется политическая поддержка инициативы по созданию мультитрастового фонда СПЕКА, который сыграет важную роль в сближении стран, развитии торговли, гармонизации внутренних стандартов и в целом по развитию инвестиционного сотрудничества", - сказал он.

По словам Абдрахманова, в рамках мероприятий СПЕКА уже состоялось обсуждение в рабочей группе по торговле, были приняты конкретные планы по упрощению торговых процедур, цифровой трансформации, внедрению безбумажных операций и введению принципа "единого окна" для экспортно-импортных операций.

"Мы надеемся, что эти шаги способствуют увеличению торговли между странами-участницами СПЕКА", - сказал Абдрахманов.

По его словам, сегодня многие страны сообщают о значительном росте торговли, однако возникают некоторые сложности в логистике. Он подчеркнул необходимость перехода к более упрощенным подходам.

Абдрахманов также отметил, что эти вопросы обсуждаются отдельно в рамках рабочих групп. Кроме того, был принят согласованный документ, именуемый "Дорожная карта по цифровизации торговли". Этот документ, одобренный всеми странами-участницами СПЕКА, охватывает широкий спектр и является основополагающим для дальнейшей совместной работы.

Отметим, что специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества.