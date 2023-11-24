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Кыргызстан активно работает над использованием водных ресурсов - Садыр Жапаров

Кыргызстан Материалы 24 ноября 2023 14:20 (UTC +04:00)
Кыргызстан активно работает над использованием водных ресурсов - Садыр Жапаров

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - Кыргызстан активно работает над использованием водных ресурсов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"Кыргызстан принимает конкретные меры по реализации перехода на "зеленую" энергию. Уже достигнуто соглашение по строительству Камбаратинской ГЭС", - подчеркнул он.

По его словам, на данный момент Кыргызстан использует лишь 13 процентов своего водного потенциала

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