Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Кыргызстан закупит у Узбекистана автобусы

Кыргызстан Материалы 15 марта 2024 01:41 (UTC +04:00)
Кыргызстан закупит у Узбекистана автобусы

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В офисе Узбекско-Кыргызского фонда развития (УКФР) в Бишкеке состоялось подписание соглашения о финансовом лизинге ста городских пассажирских автобусов для мэрии города Оша, передает Trend.

Согласно информации, в подписании участвовали представители УКФР и мэрии Оша.

Сообщается, что УКФР предоставляет финансирование для приобретения 100 современных городских пассажирских автобусов, произведенных на Самаркандском автомобильном заводе.

Это соглашение является важным шагом в улучшении транспортной инфраструктуры города Оша и повышении качества жизни его жителей, став вторым значимым этапом в этом направлении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости