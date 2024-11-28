Садыр Жапаров обозначил ключевые направления председательства Кыргызстана в ОДКБ

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров озвучил основные приоритеты страны на период председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, Жапаров отметил, что особое внимание будет уделено укреплению диалога с международными организациями и третьими странами по вопросам, представляющим взаимный интерес, для усиления роли ОДКБ в поддержании мира и безопасности.

Ключевым направлением станет углубление сотрудничества с профильными структурами СНГ и ШОС в борьбе с международным терроризмом.

Президент отметил, что военная составляющая ОДКБ будет развиваться через повышение готовности коллективных сил, улучшение нормативно-правовой базы и проведение совместных мероприятий по оперативной и боевой подготовке, а также спортивных мероприятий.

"Будем предпринимать шаги, направленные на развитие миротворческого компонента ОДКБ, в том числе посредством активизации деятельности Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ, по вопросам миротворчества. Важным видится обмен передовым опытом для совершенствования системы подготовки военных кадров", — подчеркнул Жапаров.

Кроме того, в рамках председательства Кыргызстан будет работать над усилением военно-экономического сотрудничества, а также по вопросам предотвращения использования информационных технологий в террористических и экстремистских целях.

Особое внимание будет уделено борьбе с незаконным оборотом наркотиков и развитию практического сотрудничества в этой сфере. Также планируется развитие взаимодействия по биологической безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Жапаров подчеркнул важность укрепления межпарламентского сотрудничества в ОДКБ для достижения этих целей. В этом контексте продолжится работа по гармонизации законодательства стран-членов и развитию взаимодействия с парламентскими структурами других государств и международных организаций.

Также Президент отметил необходимость анализа влияния деструктивной идеологии на молодежь и разработки комплекса мер по ее пресечению.

Отметим, что председательство в ОДКБ в 2025 году переходит от Казахстана к Кыргызстану.