Президент Кыргызстана поручил разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса

БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил министерству экономики и коммерции разработать специальные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Как сообщает в пятницу Trend, Жапаров заявил об этом, выступая на третьем Народном Курултае.

"В своем обращении считаю правильным дать поручения по некоторым направлениям: министерству экономики и коммерции в срочном порядке разработать специальные меры поддержки малого и среднего бизнеса, включая возможность предоставления льготных кредитов для их развития", - сказал Президент.

По словам С.Жапарова, поддержка всех видов предпринимательства - одна из приоритетных задач правительства Кыргызстана.

"Особое значение имеет поддержка малого и среднего бизнеса, ведь именно эта сфера открывает путь к устойчивому развитию страны и улучшению условий жизни граждан. На сегодняшний день малый и средний бизнес составляет 40,5 процента внутреннего валового продукта. Через создание рабочих мест и обеспечение роста экономики в среднесрочной перспективе этот показатель должен превысить 50 процентов", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что деятельность законопослушных предпринимателей не должна подвергаться незаконному вмешательству со стороны силовых структур.

"Защита частной собственности, поддержка бизнеса и справедливое отношение к предпринимателям — это одни из наших главных приоритетов. Если отдельные сотрудники силовых структур будут пытаться оказывать незаконное давление или вмешиваться в вашу деятельность, ваши обращения ко мне никогда не останутся без ответа", - добавил Президент.