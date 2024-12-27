В Кыргызстане планируется наладить сборку БПЛА

БИШКЕК/Trend/ - В Кыргызстане планируется наладить сборку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил Президент Садыр Жапаров во время вручения боевого знамени воинским частям в рамках рабочей поездки в Ошскую область.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на администрацию президента.

В своем выступлении Жапаров подчеркнул, что производство современных военных технологий, включая сборку БПЛА, полностью соответствует требованиям времени.

Глава государства также отметил, что в Баткенской области завершается строительство современных военных городков, жилых домов и детских садов на сумму 2,5 миллиарда сомов (около 28,7 миллиона долларов США).

Кроме того, Жапаров сообщил, что в одной из воинских частей Ошской области была открыта новая база для ремонта техники, стоимостью 47,863 миллионов сомов (около 550 тысяч долларов). Президент отметил, что эта база позволит проводить ремонт, восстановление и обслуживание военной техники, а также готовить квалифицированных специалистов. Ранее такие работы вызывали сложности, но теперь они могут быть выполнены полностью на месте, без необходимости обращаться за помощью извне.

Глава государства также добавил, что с 1 октября этого года были увеличены пенсии ветеранам Вооруженных сил.