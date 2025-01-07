Будут обсуждены вопросы госграниц Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана

БИШКЕК /Trend/ - Председатель Кабинета министров Кыргызстана обсудит с коллегами из Узбекистана и Таджикистана вопросы государственных границ, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана

Как отмечается, председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев 8 января текущего года встретится с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. В ходе встречи будут проведены переговоры, касающиеся достигнутых ранее соглашений между президентами этих стран по вопросам государственных границ.

Напомним, что протяженность государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации (определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту) проходили с декабря 2002 года. 4 декабря 2024 года было объявлено, что стороны завершили описание общего участка границы.

Кыргызско-узбекская граница в длину составляет 1314 километра. 27 января 2023 года было объявлено о завершении процесса делимитации.