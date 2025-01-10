Президент Казахстана и глава МИД Кыргызстана обсудили двустороннее сотрудничество стран

БИШКЕК /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Астане с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, которые имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить межгосударственные связи двух стран.

В свою очередь, Жээнбек Кулубаев проинформировал об итогах прошедших переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран и основных направлениях дальнейшей совместной работы по углублению двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи приоритетное внимание было уделено вопросам наращивания торгово-экономического взаимодействия, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, стимулированию взаимных инвестиций и культурно-гуманитарных связей.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.