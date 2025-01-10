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Президент Казахстана и глава МИД Кыргызстана обсудили двустороннее сотрудничество стран

Кыргызстан Материалы 10 января 2025 18:12 (UTC +04:00)
Президент Казахстана и глава МИД Кыргызстана обсудили двустороннее сотрудничество стран
Фото: Акорда

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Астане с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, которые имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить межгосударственные связи двух стран.

В свою очередь, Жээнбек Кулубаев проинформировал об итогах прошедших переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран и основных направлениях дальнейшей совместной работы по углублению двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи приоритетное внимание было уделено вопросам наращивания торгово-экономического взаимодействия, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, стимулированию взаимных инвестиций и культурно-гуманитарных связей.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

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