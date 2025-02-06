Китай увеличил инвестиции в строительство завода по производству удобрений в Кыргызстане

БИШКЕК/Trend/ - Увеличена сумма инвестиций в строительство завода по производству минеральных удобрений в Кыргызстане.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

В рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Китай между министерством сельского хозяйства Кыргызстана и компанией Hebei Dongguang Chemical был подписан дополнительный протокол, увеличивающий сумму инвестиций в проект с 260 миллионов долларов США до 410 миллионов долларов.

Отметим, что с 2017 года министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана ведет переговоры с китайскими партнерами по строительству завода по производству минеральных удобрений.

В 2019 году в рамках Кыргызско-Китайского бизнес-форума в Бишкеке был подписан Меморандум о строительстве завода с китайской компанией Hebei Dongguang Chemical, а в мае 2023 года, в ходе государственного визита Садыра Жапарова в Китай, было подписано Инвестиционное соглашение на сумму 260 миллионов долларов США.