Кыргызстан и Азербайджан обсудили развитие Среднего коридора

БИШКЕК /Trend/ - Посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов и председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта, в особенности развитие Среднего коридора.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Кыргызстана.

Мамытканов отметил значимость упрощения условий для кыргызских перевозчиков на территории Азербайджана и выразил заинтересованность в расширении взаимодействия в этом направлении.

Стороны также обсудили меры по усилению сотрудничества в области цифровизации транспортной отрасли, в частности возможный переход на электронную выдачу разрешительных документов для транзита грузоперевозчиков.

Кроме того, была затронута тема профессиональной подготовки водителей и налаживания прямых контактов между кыргызскими и азербайджанскими перевозчиками.

Отметим, что Средний коридор — это международный транспортный маршрут, проходящий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Маршрут также является частью международной инициативы "Один пояс — один путь", которая является современным возрождением древнего Шелкового пути.

Напомним, в 2024 году был запущен Координационный центр ТМТМ, который направлен на развитие инфраструктуры и расширение функционала маршрута. Новая платформа будет работать над повышением конкурентоспособности коридора, позволяя сократить сроки доставки между Европой и Азией до 15 дней.