Эмомали Рахмон: Таджикистан является важным игроком в решении водных проблем на региональном уровне

БАКУ/Trend/ - Таджикистан является важным игроком в решении водных проблем на региональном уровне.

Об этом говорится в статье Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, опубликованной в журнале "Хроника ООН" под названием «Вода для устойчивого развития»

«Вода играет важнейшую роль в развитии человечества. Испокон веков люди селились вблизи водных источников, несущих жизнь и благосостояние. Действительно, вода является источником жизни, и человечество всегда восхваляло и воспевало ее как священный ресурс.

В нынешних условиях стремительного роста численности населения, развития экономики и воздействия других вызовов, порождающих дополнительную нагрузку на природные ресурсы, ценность воды увеличится многократно», - говорится в статье.

Рахмон напомнил, что еще в 2007 году, в своем выступлении на 1-ом Азиатско-тихоокеанском Водном Саммите им было отмечено, что «…тенденции мирового развития таковы, что стоимость воды может превзойти стоимость нефти, газа, угля и других ресурсов, необходимых для устойчивого будущего каждой страны и региона».

За прошедшие десять лет было проведено много исследований, которые фактами и цифрами подтвердили верность данного высказывания, что привело к тому, что мировое сообщество усилило свое внимание решению водных проблем, говорится в статье.

Президент Таджикистана отмечает, что вода, как важнейший ресурс для устойчивого развития, включена во многие документы и стратегии развития на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Важным моментом этих усилий стало включение задач по решению различных аспектов водной проблематики в Цели устойчивого развития, пишет он, добавив, что этому способствовал колоссальный труд и усилия различных заинтересованных сторон.

«Я очень рад и горд, что и моя страна – Таджикистан внесла и продолжает вносить достойный вклад в этот процесс. По нашей инициативе Генеральная Ассамблея за период с 2000 по 2016 годы приняла семь резолюций по водным вопросам, среди которых объявление 2003 года Международным годом пресной воды, периода с 2005 по 2015 годы Международным десятилетием действий «Вода для жизни», 2013 года Международным годом водного сотрудничества и 2018-2028 годы Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития», которые заслуживают особого внимания. За этот период Таджикистан не раз становился площадкой для обсуждения водных вопросов на глобальном уровне», - говорится в статье.

По словам Президента Рахмона, Таджикистан и сегодня продолжает этот курс, активно продвигая водные вопросы в глобальной повестке дня развития.

«В качестве члена Панели высокого уровня по воде совместно с другими странами-членами Панели мы выдвинули и работаем над реализацией ряда инициатив, демонстрируя политическое лидерство и свое обязательство. Недавно изданный итоговый документ Панели, призывает к дальнейшей мобилизации усилий всех заинтересованных сторон, и особенно политических лидеров, в принятии и реализации мер, направленных на обеспечение устойчивого управления водными ресурсами и их использования. Инициированная Таджикистаном Группа «Друзей по воде» сегодня объединяет около 51 стран-членов и вносит весомый вклад в обсуждение водных вопросов и принятие соответствующих решений в рамках Генеральной Ассамблеи ООН», - говорится в статье.

Он отмечает, что Таджикистан является важным игроком и в решении водных проблем на региональном уровне.

Формируя около 60 процентов водных ресурсов рек Центральной Азии (бассейна Аральского моря), страна щедро делится со своими соседями этим жизненно-важным ресурсом, говорится в статье.

«Таджикистан является соучредителем Международного фонда спасения Арала и его двух комиссий – МКВК и МКУР, предоставляющих площадку для обсуждения наиболее важных водных трансграничных вопросов региона. В условиях Центральной Азии, где водный сток, в основном, формируется на территории двух стран верховья, а «львиная» доля используется странами низовья, межгосударственное водное сотрудничество является ключом не только решения водных проблем и социально-экономического развития, но и мира, стабильности и безопасности. Тем более, сегодня в регионе воздействие таких вызовов, как изменение климата и рост населения, становится более очевидным и выраженным. К примеру, если в 1960-х годах обеспеченность водой на душу населения в регионе составляло 8,4 тыс. кубометров в год, то сегодня этот показатель уменьшился в четыре раза - до 2,1 тыс. кубометров в год. Это почти в восемь раз превышает показатели глобального уровня», – отмечает президент Таджикистана.

Между тем, по его словам, темп роста населения в регионе является одним из самых высоких в мире – более 2 процентов в год, а ресурсы пресных вод сокращаются все интенсивнее.

«По оценкам экспертов ледники Центральной Азии, являющиеся основным источником рек региона, сокращаются со средней интенсивностью 0,6–0,8 процента в год по площади оледенения и около 0,1 процента — по объему льда. Все это требует принятия срочных мер по адаптации к резким климатическим изменениям и устойчивому управлению водными ресурсами в регионе. В свою очередь, этого можно добиться только в результате принятия скоординированных действий всех стран на основе хорошо налаженного регионального сотрудничества, сбалансированного учета их интересов, совершенствования институционально-правовой базы, а также значительного увеличения инвестиций в инфраструктуру», - говорится в статье.

По его словам, одним из важных моментов данного процесса является внедрение интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) как на региональном, так и на национальном уровнях.

«Исходя из этого, мы начали реформировать водный сектор страны с учетом основных принципов ИУВР, включая внедрение бассейнового управления водными ресурсами. В этой связи Правительством страны в 2015 году была принята Программа реформирования водного сектора на период 2016-2025 гг., целю которой, является совершенствование правовых основ и институциональных механизмов, развитие инфраструктуры и создание соответствующей базы средств имплементации, включая базы данных и информационной системы, научно-исследовательских работ, развития потенциала и т.д.», - отмечается в статье.

Рахмон отмечает, что в Таджикистане, где более 95 процентов электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями, существует большая взаимосвязь воды и энергии. Развитие сельского хозяйства также, в основном, базируется на воде, поскольку более 80 процентов сельскохозяйственной продукции производиться за счет орошаемого земледелия.

Также, по его словам, необходимо отметить негативные явления происходящих под воздействием последствий изменения климата при наличии обилия водных ресурсов. Ежегодно Таджикистан сталкивается с многочисленными селями и наводнениями, которые наносят огромный ущерб экономике страны.

«В тоже время, самым приоритетным водным сектором остается обеспечение доступа населения к безопасной питьевой водой и основной санитарии. Особо актуален этот вопрос в сельской местности, где проживает более 70 процентов населения страны. Исходя из этого, вода занимает одно из ключевых мест в Национальной стратегии развития на период до 2030 года. В целях систематизации всех целей и задач устойчивого развития, связанных с водными ресурсами, на данный момент в стране разрабатывается проект Национальной Водной стратегии до 2030 года. Проект Водного кодекса страны в новой редакции, учитывающий современные тенденции и требования, также уже разработан и находится на стадии рассмотрения. Право человека на безопасную питьевую воду и санитарию занимает ключевое место в этих документах», - говорится в статье.

Такие глобальные вызовы, как изменение климата, рост населения и урбанизация, уже давно известны, и проведены многочисленные исследования и анализы относительно их воздействия, отмечает президент Таджикистана.

«Известно, что вследствие воздействия этих вызовов к 2030 году глобальный спрос на водные ресурсы увеличится на 50 процентов, а разница между имеющимися ресурсами пресной воды и спросом на них достигнет 40 процентов. Между тем, по оценкам различных институтов и экспертов все еще более 844 миллионов людей в мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде, 1,8 млрд. людей пьют воду из источников, загрязненных фекалиями, а 2,4 млрд. людей не имеют доступа к улучшенным санитарным условиям. А к 2050 году ожидается, что число людей, живущих в регионах с повышенным водным стрессом, достигнет 2,3 млрд. человек», - говорится в статье.

Президент Рахмон далее отмечает, что значимое воздействие изменения климата проявляется в виде стихийных бедствий, связанных с водой.

«За период 2000-2016 гг. вследствие воздействия селей и наводнений погибли более 107 тысячи человек. К 2050 году стоимость активов, которые будут находится под риском наводнений, по предварительным оценкам может составить 45 триллионов долларов США. Одним из серьезных последствий таких явлений является разрушение и вывод из строя различной инфраструктуры народного хозяйства. Наряду с вышеперечисленным существуют еще множество других проблем и вызовов, которые усугубляют сложившуюся ситуацию и подрывают усилия стран по достижению Целей устойчивого развития. Очевидно, что эти тенденции будут продолжаться в ближайшие десятилетия и человечеству необходимо принять все меры и действия для их решения», - говорится в статье.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030г., Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции по финансированию развития, Сендайская рамочная программа действий по снижению риска бедствий на 2015-2030гг., Парижское соглашение по климату уже заложили хорошую основу для дальнейшего продвижения водных вопросов на различных уровнях, отмечает Президент Рахмон.

«Однако, для успешного их решения необходимы политическая воля, мобилизация усилий всех заинтересованных сторон и адекватные подходы и инструменты. На наш взгляд есть целый ряд вопросов, который должен быть учтен в дальнейших шагах в этом направлении.

Первое, вопросы финансирования. Финансовый и экономический кризисы последних лет продолжают негативно сказываться на предпринимаемые усилия стран по обеспечению соответствующего финансирования водного сектора. В этом плане поддержка инициатив по улучшению финансирования водного сектора, в том числе использование существующих глобальных инвестиционных фондов подобно Зелёному климатическому фонду, является очень важной и своевременной», - отмечается в статье.

По словам президента Таджикистана, особенно это важно для развивающихся стран, так как подсчитано, что от 15 до 30 млрд. долларов США, вложенных инвестиций в улучшение управления водными ресурсами в развивающихся странах, могут дать прямые доходы в объеме до 60 млрд. долларов США.

«Особо важным в этом контексте является также увеличение финансирования водного сектора за счет государственного бюджета. Необходимо также отметить, что несмотря на неуклонный рост доли Официальной помощи развития (ОПР) водохозяйственного сектора, в общем объеме средств, выделяемых по линии ОПР, остается относительно неизменной и с 2005 года не превышает 5 процентов.

Второе, вопросы инвестиций и инфраструктуры. Модернизация существующей и создание новой инфраструктуры, а также привлечение новых технологий, безусловно, сыграют ключевую роль в обеспечении надёжного регулирования и эффективного использования водных ресурсов, тем самым внося значимый вклад в обеспечении водной безопасности», - сказано в статье.

К примеру, строительство крупных и средних водохранилищ и гидроэлектростанций позволяет обеспечить надежное регулирование стока в условиях изменчивости климата, выработать недорогую и экологически чистую электроэнергию, обеспечить защиту территорий и населения от селей и наводнений, содействовать смягчению влияния засухи и значительно сократить выбросы углекислых газов в атмосферу, отмечает Президент Рахмон.

«То есть, правильно запланированный инфраструктурный проект может одновременно содействовать решению комплексу проблем. Значимую роль в решении это вопроса мог бы играть частный сектор, которому необходимо предоставить соответствующие условия, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства. Третье, переход к «зеленому развитию» и нексусный подход. Несомненно, водные ресурсы, в качестве возобновляемых источников энергии, также занимают достойное место в обеспечении зеленого роста, в концепции которого заложено постепенное избавление экономики от использования невозобновляемых источников энергии», - говорится в статье.

По его словам, сегодня гидроэлектроэнергия составляет около 20 процентов от общемирового производства электроэнергии, в то время как имеющиеся ресурсы и возможности позволяют значительно увеличить этот показатель.

«Конечно, с учетом роста населения и необходимости увеличения производства продовольствия, электроэнергии и покрытия других нужд, необходимо также применение комплексного и интегрированного подхода. В связи с этим, переход на интегрированное управление водными ресурсами и применение «нексусного» подхода является очень важным для достижения этих целей. Четвертое, вовлеченность всех заинтересованных сторон. Создание механизма многостороннего партнерства с привлечением всех заинтересованных сторон в обсуждении водных вопросов имеет важное значение, особенно для принятия сбалансированного решения с учетом их интересов. Особую роль в этом процессе могут сыграть женщины. Пятое, вопросы трансграничного сотрудничества. Развитие водной дипломатии является ключевым инструментом для решения межгосударственных вопросов, связанных с водой», - говорится в статье.

В бассейнах международных рек расположены 145 стран мира, благосостояние населения которых, во многом, зависит от наличия хорошо налаженной водной кооперации, отмечает Президент Рахмон.

«Отсутствие же надлежащего сотрудничества влечет за собой серьезные риски и издержки. Из-за несоответствующего сотрудничества многие проблемы остаются нерешенными. В конечном итоге, все это отрицательно сказывается на экономическую и социальную ситуацию во всех странах, разделяющих общие бассейны. Итоговый документ Международной конференции ООН по устойчивому развития Рио+20 «Будущее, которого мы хотим» определил воду в качестве основы для достижения устойчивого развития. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года включила воду как отдельную цель ЦУР», - говорится в статье.

Президент Рахмон отмечает, что как логическое продолжение этих идей Республика Таджикистан предложила объявить период 2018-2028гг. Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития», которое было поддержано всеми странами-членами ООН.

«Десятилетие станет важной платформой для политического диалога, обмена информацией и опытом, и важным инструментом для содействия достижению согласованных на международном уровне целей и задач, связанных с водными ресурсами, в том числе содержащихся в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Мы уверены, что международное сообщество воспользуется должным образом преимуществами и возможностями новой Декады для решения водных вопросов на всех уровнях, в том числе для достижения целей и задач устойчивого развития, связанных с водой», - отмечается в статье.

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