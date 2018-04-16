Совет МИД ОЭС проведёт заседание в Душанбе

23-е заседание Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества состоится 17 апреля текущего года в городе Душанбе, передаёт в понедельник таджикское агентство «Авеста».

Как сообщает департамент информации МИД Таджикистана, в заседании СМИД ОЭС примут участие министры и заместители министров иностранных дел стран, членов Организации.

Участники заседания обсудят статус выполнения проектов и программ ОЭС, взаимоотношения Секретариата ОЭС с международными организациями, деятельность специализированных агентств и аффилированных органов ОЭС.

Также будут обсуждены – прогресс и оценка выполнения целей и задач, определенных в документе «Перспектива ОЭС 2025», принятие Новой Программы ОЭС по содействию Афганистану, а также административные и финансовые вопросы Организации.

Заседанию СМИД ОЭС предшествует встреча Старших должностных лиц стран-членов Организации, которая состоится 16 апреля.

Также в рамках 23-го заседания СМИД ОЭС, 16-17 апреля в парке «Боги Ирам» состоится Выставка народных ремесел стран ОЭС.

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