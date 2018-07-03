АБР выделит Душанбе 41 миллион долларов для улучшения водоснабжения

Азиатский банк развития в ближайшее время намерен выделить для улучшения водоснабжения в Душанбе 41 миллион долларов в качестве гранта, сообщают таджикские СМИ.

При этом 650 тысяч долларов составит техническая помощь банка для разработки проекта, говорится в сообщении.

Об этом говорилось на встрече первого вице-мэра Душанбе Махмадсаида Зувайдзода с Рамола Найком Сингру – специалистом по вопросам городского развития департамента Центральной и Западной Азии АБР, сообщили в банке.

Стороны рассмотрели вопросы, связанные с оказанием технической помощи в рамках подготовки Проекта по водоснабжению и санитарии в столице Таджикистана.

Данный проект станет первым в городском секторе Таджикистана, финансирующим восстановление объектов водоснабжения и канализации, повысит степень устойчивости к воздействию изменения климата и укрепит институциональный потенциал ГУП "Душанбеводоканал".

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