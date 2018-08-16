Текстильный комплекс в Таджикистане планирует увеличить объемы переработки хлопка

Текстильный комплекс ЗАО «Джунтай Дангара Син Силу Текстиль» в Дангаринском районе планирует увеличить объем переработки хлопка-волокна.

Как сообщили «Авеста» в министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана, увеличение производственной мощности планируется за счет второй очереди предприятия.

По данным источника, на данном предприятии после пуска второй очереди объем переработки хлопка-волокна увеличится на 17 тыс. тонн. Пуск второй очереди предприятия запланирован во второй половине текущего года.

Мощность первой очереди указанного текстильного комплекса в переработке хлопка-волокна составляет 15 тыс. тонн. Предприятие расположено в Дангаринском районе.

Напомним, что строительства предприятия, которое может перерабатывать до 52 тыс. хлопка-волокна в год и производить 150 млн. метров текстильных изделий из хлопка, было начато в декабре месяце 2014 года. Первая очередь указанного текстильного комплекса официально была сдана в августе 2016 года.

Ранее сообщалось что, несмотря на ввод в эксплуатацию новых прядильных фабрик в стране, почти 80% текстильных изделий ввозится из-за рубежа.

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