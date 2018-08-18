Эмомали Рахмон награжден орденом «Эл-юрт хурмати»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «Эл-юрт хурмати» («Уважаемому народом и Родиной»), сообщил пресс-секретарь президента Комил Алламжанов, передает «Газета.uz».

Эмомали Рахмон выразил слова благодарности Шавкату Мирзиёеву, заявив, что «на самом деле, это я должен был вручить вам этот орден». «Благодаря вашей твердой политической воле, вы решили вопросы, которые не решались в течение 27 лет», - приводит слова президента Таджикистана пресс-секретарь.

Церемония награждения прошла в пятницу во Дворце форумов «Узбекистан», где состоялся концерт «Вечер дружбы» с участием узбекских и таджикских мастеров искусства.

18 августа президент Таджикистана, находящийся с государственным визитом в Узбекистане, проведет встречи со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и премьер-министром Абдуллой Ариповым и посетит Самарканд.

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